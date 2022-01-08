拚第3劑 蘇貞昌：中央疫苗預約平台必要時重新上線

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行政院長蘇貞昌（後右）8日召開擴大防疫會議，指示警政署協助桃機群聚染疫事件的潛在接觸者擴大匡列，以及中央疫苗預約平台必要時重新上線。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年1月8日

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議，指示內政部警政署及地方政府密切合作，協助擴大匡列桃機群聚染疫事件的潛在接觸者；同時為使第3劑疫苗施打作業順利，中央疫苗預約平台必要時可重新上線。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組指出，蘇貞昌上午8時30分召開擴大防疫會議，討論桃機群聚感染事件，包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、衛福部次長薛瑞元、內政部警政署署長陳家欽、衛福部疾管署署長周志浩、副署長莊人祥、醫福會執行長王必勝等人皆出席。

指揮中心在會中指出，疫情尚在可控範圍，擴大篩檢8500人後，相關確診個案目前均有脈絡可循，近日也將針對可能的潛在接觸者進行擴大篩檢措施，目前醫療量能充足，尚可因應疫情。

指揮中心說，本次群聚事件與機場及防疫車隊的防疫措施落實狀況有高度關聯性，近日已有退休醫護人員組成「護理台灣隊」，未來將進入機場觀察相關工作人員對於防疫措施的落實情形及操作細節。

蘇貞昌感謝退休醫護人員站出來組隊幫忙，並請指揮中心給予支援。

蘇貞昌感謝指揮中心和桃園市政府這幾天的辛勞，才能及早針對桃園機場群聚感染事件採取緊急應變措施並妥適加以控制；有關擴大匡列潛在接觸者，請內政部警政署及地方政府密切合作，並盡速篩檢相關人員。

指揮中心昨天宣布擴大第3劑疫苗的施打對象範圍，蘇貞昌希望指揮中心持續呼籲民眾盡速接種疫苗，以增加全體保護力。

蘇貞昌指出，可施打第3劑的人數從40萬人增加至760餘萬人，雖然多數地方政府向指揮中心表達各地衛生局量能足以因應，但為使日後施打作業順利，請李孟諺召集相關部會討論，並更新1922中央預約系統設計，必要時可重新上線。（編輯：郭無患）1110108