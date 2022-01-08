桃機染疫司機曾載過確診者 陳時中：可能是舊案

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（中央社記者葉臻桃園機場8日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，疑染疫待複驗的桃園國際機場防疫計程車司機可能是舊案；經幾次循環核酸檢測（PCR），計程車部分應可清零，保全部分一樣做法。

他說，複驗結果應很快會出爐，目前評估可能是舊案，但有必要循環PCR。這名司機第1次驗PCR陰性，第2次才陽性。

桃機前進指揮所指揮官王必勝接受媒體聯訪表示，這名司機曾載過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，如果是舊案，就要追過去足跡，還是要看2採的結果。

此外，王必勝說，昨天確診女保全是日班，工作地曾在入境大廳，有接觸到入境旅客，可能是感染來源。保全間會輪調，將擴大匡列居家隔離；根據了解，2名確診女保全不認識，分別輪值夜班及早班，沒碰面機會，也沒有下班後互動或搭同班車情況。

陳時中昨天證實，增一名桃機保全確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另一名防疫計程車司機疑染疫待複驗。

行政院長蘇貞昌上午在陳時中、桃園市長鄭文燦及桃機前進指揮所指揮官王必勝陪同下視察桃機防疫措施，王必勝表示，已派「台灣護理隊」到桃機，兵分5路查核，看看是否還有防疫相關問題。

陳時中接受媒體聯訪表示，防疫感染控制有很多細節，稍微疏忽就會引發大問題，但這很難用紙本文書做，決定請很有感控概念的護理人員到桃機，示範每個防疫步驟，即時糾正錯誤，希望幾天內走過所有流程。

陳時中以稍早媒體聯訪為例說，記者雖戴手套拿麥克風，但手套就是污染區，摸到的東西都被污染，大家又很習慣拿東西給別人，別人就會「中了」；如在醫院，戴手套就不能按電梯，手套是髒的，經過物品傳遞就變更糟糕。（編輯：李明宗）1110108