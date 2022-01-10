郭台銘解質鴻海股票25.7萬張 市值274億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海創辦人郭台銘7日申報解質手上鴻海持股25萬7286張，市值粗估新台幣274億元，解質後郭台銘仍質設鴻海持股86萬張。

不具名產業界財務主管指出，郭台銘解質部分鴻海股票，可能是為了5月報稅需要，也可能為了日後的財產信託做準備。

鴻海今天午盤股價在平盤下整理，最低來到104元，下跌2.34%，市值來到1.44兆元。

郭台銘近日大動作解除質設手上鴻海持股，根據公開資訊觀測站資料，郭台銘在7日申報共解質25萬7286張鴻海股票，若以7日鴻海收盤價新台幣106.5元粗估，市值達到274億元。

根據公告，郭台銘7日申報5筆解除質設鴻海股票，原質權人包括瑞士商瑞士銀行台北分公司、國泰世華銀行館前分行、中信商銀城東分行設質專戶、兆豐國際商業銀行金控總部分行、以及台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。

此次解質部分鴻海股票後，根據資料，郭台銘仍質設鴻海股票86萬張，若以郭台銘去年11月持股134.2198萬股粗估，質設股數占比約64%。

郭台銘也曾在2019年4月下旬公告7筆解除質設鴻海股票，當時單日解質股數累計達到27萬288張。（編輯：楊蘭軒）1110110