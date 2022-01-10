台積電買盤卡位 台股翻紅站上18200點

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台股10日早盤重挫逾百點，隨後在台積電回神抬頭之下，帶動大盤指數翻紅走揚，終場收18239.38點，上漲69.62點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北10日電）反映美股科技股下跌，台股早盤一度跌逾百點，但未跌破「萬八」關卡，隨後在台積電買盤回流卡位營收及法說會行情下，帶動大盤指數翻紅走揚，終場收18239.38點，上漲69.62點。

美股連3日下挫，本土疫情擴大，台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，未跌破月線10821點，不過，隨後在台積電跌幅收斂下，指數翻紅，終場收18239.38點，上漲69.62點，漲幅0.38%。

台積電今天終場上漲9元，漲幅約1.42%，收643元；鴻海下跌1.88%，收104.5元。長榮、陽明、萬海收黑。

盤面以中小型股票較為活潑，東森漲停收41.35元；面板股群創、友達分別上漲逾2%，防疫概念股如毛寶、亞諾法股價齊收漲停。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天早盤大跌逾百點，主要反映美股科技股上週五跌勢，但隨後指數來到18000點關卡附近，此為重要支撐；去年7月到12月下旬，台股在「萬八」以下盤整多個月，今年首週才創下18619點的歷史新高，也因此不會輕易跌破。

黃國偉表示，市場普遍認為，台積電法說將釋出利多，激勵指數翻紅，甚至有機會繼續創高，但台積電法說會得留意利多出盡訊號。（編輯：楊凱翔）1100110