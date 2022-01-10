台積電早盤下跌7元 市值縮水1815億

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台積電10日股價疲弱，早盤跌7元，市值滑落至16.25兆元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹10日電）美股上週五走跌，費城半導體指數重挫2.88%，台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達新台幣627元，下跌7元，市值縮水約1815億元，滑落至16.25兆元。

美國公布12月就業數據令人失望，引發市場賣壓，道瓊工業指數7日下跌4.81點，跌幅約0.01%；那斯達克指數下跌144.97點，跌幅約0.96%；費城半導體指數大跌112.711點，跌幅達2.88%。

台積電美國存託憑證（ADR）下挫4.97美元，收在123.5美元，跌幅約3.87%。台積電今天股價表現疲弱，早盤達627元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至16.25兆元，並影響大盤指數約58點。

台積電將於今天盤後公布去年12月業績，並於1月13日舉行法人說明會。法人預期，台積電12月營收可望攀高，有機會刷新歷史新高紀錄，今年第1季受惠漲價效益，營運表現應可淡季不淡，將續創單季新高。

法人並對台積電今年營運展望樂觀，預期在5G及高效能運算需求持續成長帶動下，台積電全年美元營收可望成長26%水準，表現將優於晶圓代工業水準。（編輯：楊蘭軒）1110110