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宜蘭縣政府、羅東鎮公所疑涉弊 林姿妙遭約談

2022/1/13 14:23（1/13 15:25 更新）
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宜蘭地檢署13日表示，宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，約詢宜蘭縣長林姿妙（圖）等相關人員到案釐清。（中央社檔案照片）
宜蘭地檢署13日表示，宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，約詢宜蘭縣長林姿妙（圖）等相關人員到案釐清。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）台灣宜蘭地方檢察署今天發布新聞稿表示，偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，搜索宜蘭縣政府等30餘處所，並約詢宜蘭縣長林姿妙等相關人員到案釐清案情。

宜檢說，檢察官向台灣宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，上午指揮法務部廉政署前往宜縣府、羅東鎮公所等相關30餘處所搜索，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。全部搜索行動已於下午1時許結束，相關偵訊持續進行。

曾任羅東鎮長的林姿妙原訂上午9時30分在羅東運動公園有公開行程，但行程開始前，縣府臨時通知行程異動，林姿妙取消出席，改由宜蘭縣副縣長林建榮代表參加。

林姿妙辦公室表示，尚未接獲相關案情訊息。

此外，宜縣府地政處長楊崇明辦公室也遭廉政署搜索，楊崇明經訊問後，中午被載離辦公室，配合有關單位進一步偵辦。

廉政署人員搜索時，特別用紙張貼上楊崇明辦公室窗戶，防止媒體拍攝；廉政署人員除帶走一箱資料，也請楊崇明一同搭車離去。楊崇明不發一語，不願回應媒體訪問。

宜縣府秘書長林茂盛說，目前還不是很清楚調查內容，但全力配合檢調單位，如果需提供相關資料，縣府全力協助、配合，盡快釐清調查案件。（編輯：李明宗）1110113

法務部廉政署13日搜索宜蘭縣政府地政處長楊崇明辦公室，廉政署經訊問楊崇明後，帶走一箱資料，不願透漏相關案情。中央社記者沈如峰宜蘭攝 111年1月13日
法務部廉政署13日搜索宜蘭縣政府地政處長楊崇明辦公室，廉政署經訊問楊崇明後，帶走一箱資料，不願透漏相關案情。中央社記者沈如峰宜蘭攝 111年1月13日
宜蘭縣政府地政處長楊崇明辦公室13日遭法務部廉政署搜索，楊崇明（前）經訊問後，中午被載離辦公室，配合有關單位進一步偵辦。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年1月13日
宜蘭縣政府地政處長楊崇明辦公室13日遭法務部廉政署搜索，楊崇明（前）經訊問後，中午被載離辦公室，配合有關單位進一步偵辦。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年1月13日
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