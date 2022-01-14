林姿妙涉案遭約談 無保請回

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宜蘭縣長林姿妙（前左）因案遭約談，檢方複訊後14日上午無保請回。圖為林姿妙14日凌晨抵達宜蘭地方檢察署接受偵訊。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年1月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣長林姿妙因案遭約談，經檢方複訊後，今天上午無保請回，但宜縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原遭依貪污治罪條例聲押，6人交保，檢方上午將說明案情。

台灣宜蘭地方檢察署昨天發布新聞稿表示，偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，搜索宜縣府等30餘處所，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。

廉政署約談20多名相關人士到案說明，於昨天深夜與今天凌晨送往宜檢接受進一步偵訊。

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除吳朝琴及吳東原遭檢方聲請羈押，宜縣府地政處長楊崇明遭依貪污治罪條例，諭令5萬元交保、羅東鎮公所行政室主任趙竑勳涉貪污治罪條例，諭令10萬元交保、前宜蘭縣議員劉石純涉及偽造文書，諭令10萬元交保；林姓男子涉偽造文書，以10萬元交保；黃姓與陳姓當事人遭依貪污治罪條例，諭令10萬元交保。

此外，宜縣府交通處長黃志良、秘書處長曾成陽及羅東鎮長吳秋齡被請回。（編輯：李明宗）1110114