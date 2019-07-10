美中經貿高層雖通話 貿易協議短期內難談成

（中央社記者陳家倫上海10日電）美中最高貿易談判代表9日通話，經貿磋商有望再啟，但中國經濟學者認為，貿易協議短期內要談成難，只能謹慎樂觀。此外，美中目前在看待關稅、購買農產品等議題上仍有落差。

中國國務院副總理劉鶴9日晚間與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。

中方並未就通話內容公布更多消息，也未提及何時會進行下一輪經貿磋商。但白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美中最高貿易談判代表通話後，很快就會「面對面協商」。

就在中美貿易戰先前有望達成和解之時，美方突於5月10日起對2000億美元中國商品加徵25%關稅。路透報導，美中「談崩」的原因是，中國對近150頁的貿易協議草案進行系統性的修改，推翻雙方10個月來的談判成果。

華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波表示，若先前報導屬實，中國對貿易協議草案的修改讓美方挫折，現在既然美方又願意談，就說明美國在「一些方面」表達對中國的理解。

根據路透先前報導，中國修改的貿易協議草案包括，關於竊取美國智慧財產權和商業秘密、強制性技術轉讓、競爭政策、金融服務准入以及貨幣操縱等。值得注意的是，6月大阪「川習會」，也未觸及這些議題。

陳波指出，2018年12月的阿根廷「川習會」上，雙方也未觸及前述涉及結構改革議題，除領導人可能未特別針對小細節去做磋商外，也可看出，川普理解到，結構改革並非一朝一夕，因此更側重其他立即可見的利益。

儘管雙方未把爭議最大的結構改革擺上「川習會」檯面，但陳波認為，在目前美國經濟狀況還可以的情況下，美方不著急談成貿易協議，還是會選擇繼續壓迫中國，看看中方還能夠有哪些讓步。

他評估，貿易協議短期、至少3個月內很難有結果。但中長期來看，應該有50%以上機率可談成。畢竟美國的經濟也並非高枕無憂，加上貿易戰引起的全球連鎖效應也會損及美國的經濟實力。

美中雙方目前在關稅、購買美國農產品等議題上仍存在落差。

以關稅來說，中國商務部一直強調，雙方若欲達成協議，加徵的關稅必須全部取消。但美國總統川普在大阪「川習會」後僅表示，暫不會對中國再加徵新關稅，但美國也還不會移除已對中國貨品加徵的關稅。

至於購買美國農產品議題上，川普當時指出，中方會向美國中西部「偉大的農民」採購龐大的食品與農產品，很快就會進行。但新華社通稿僅以川普「希望中方能從美國增加進口」幾個字帶過。（編輯：翟思嘉）1080710