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黑龍江日報：工總理事長王文淵率團考察

最新更新：2019/07/22 19:57

（中央社記者陳家倫上海22日電）黑龍江日報報導，工業總會理事長、台塑集團總裁王文淵率工總經貿參訪團共15人，今天起在黑龍江大慶、齊齊哈爾考察。報導指出，截至6月底，台商在黑龍江實際投資9.7億美元。

綜合黑龍江日報、澎湃新聞報導，王文淵率領的中華民國全國工業總會參訪團21日下午抵達黑龍江，這是阿里巴巴集團董事會主席馬雲到訪後，訪問黑龍江的又一批重要工商界人士。

黑龍江省長王文濤21日晚間在哈爾濱會見王文淵一行，並著重介紹了黑龍江在農業種植養殖及食品工業、石化產業、石墨精深加工、裝備製造業、旅遊業、對俄貿易等領域的優勢和潛力。

據黑龍江省商務廳統計，截至2019年6月底，台商累計在黑龍江省投資項目849項，實際投資9.7億美元。台資在黑龍江省分布領域為食品加工、農業、畜牧養殖業、木製家具、房地產、零售企業。

根據報導，參訪團成員包括台灣冷凍肉品工業同業公會理事長、嘉一香食品公司董事長陳國訓、元盛集團董事長林庭盛等人。22日起，參訪團將赴大慶、齊齊哈爾參觀考察。

除了投資蓋廠，報導還指出，台塑集團2004年至2014年為黑龍江持續捐款人民幣1.1億元（新台幣約5億元），建設明德小學205所。（編輯：邱國強）1080722

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