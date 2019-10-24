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陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，10月23日出獄。陳同佳表示，對不起社會，願意赴台「自首」。
陳同佳願赴台自首
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陳同佳願赴台自首8/25

因應刑法修正 士檢追訴陳同佳無期限

最新更新：2019/10/24 19:48

（中央社記者蕭博文台北24日電）士林地檢署去年底針對港女命案凶嫌陳同佳發布通緝，追訴權時效達37年6月。因應殺人犯追訴權時效於今年改為無限制，士檢今天證實，6月間已將陳同佳的追訴時效改為「永久」。

士檢去年12月3日對陳同佳發布通緝，依當時的殺人罪追訴權時效30年，另加計四分之一因通緝而停止計算的期間，追訴權時效達37年6月。

由於立法院今年5月三讀通過刑法第80條修正條文，對於犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，若這些犯罪發生「死亡結果」，追訴權時效將不受30年的限制，即無追訴權時效的適用，也代表可無限期追訴殺人犯。

因應新法5月31日施行，士檢6月間已重新修正陳同佳案的追訴權時效，改為永久，不管過了多少年，只要逮捕陳同佳，仍可依法偵辦追訴，不會出現因超過追訴權時效而無法追訴的狀況。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，檢警擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。（編輯：方沛清）1081024

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