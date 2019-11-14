中國商務部：中美正深入討論取消加徵關稅幅度

（中央社記者周慧盈北京14日電）中國商務部發言人高峰今天表示，中美雙方正在針對取消加徵關稅的幅度進行深入討論。

央視報導，高峰下午在例行記者會指出，中方多次強調，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止，這是雙方達成協議的重要條件；取消加徵關稅，符合生產者和消費者的利益，也符合中美兩國和世界利益，是雙方而非單方利益所在。

他進一步表示，中美若達成第一階段協議，關稅取消的幅度應充分體現第一階段協議的重要性，而這個重要性應由雙方共同估量，中美正在就此進行深入討論。

高峰說，中方願與美方共同努力，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切，為達成第一階段協議創造條件。

在中美貿易戰休兵一個月後，兩國試圖達成有限的貿易協議。但華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，美國對中國加徵進口關稅，正成為阻礙這些努力的主要絆腳石。

據報導，美國總統川普12日表示，美中兩國重要的第一階段貿易議可能將要達成；但他也提到，若雙方未達成協議，他準備加強對中國施壓。

華爾街日報引述多名知情人士透露，談判僵局的癥結在於，美國是否同意在所謂第一階段貿易協議中移除現有關稅，或只是取消原訂於12月15日生效的關稅。（編輯：邱國強）1081114