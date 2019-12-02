中國35號公告2020年上路 會計師盤整兩重點

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）中國大陸日前發布「35號公告」，安侯建業（KPMG台灣所）說明，主要放寬非中國稅務居民的納稅人，只要簡易申報並留存資料備查，就可享受稅收協定待遇，減輕中國企業扣繳義務，預訂2020年元旦上路。

大陸國家稅務總局日前發布「非居民納稅人享受協定待遇管理辦法」公告（國家稅務總局公告2019年第35號，簡稱35號公告），安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）表示，目的在於減輕徵納雙方行政負擔，並提高外國投資者享受租稅協定待遇的便捷性。

KPMG台灣所會計師劉中惠說明，中國企業在給付權利金、特權使用費等費用給非中國稅務居民（含個人及企業）時，必須要協助替稅局，從費用中將稅款扣繳下來，若給付的外國公司屬於與中國簽有租稅協定的國家稅務居民，便可享受稅收協定待遇，採用更低的扣繳稅率，現有102國與中國簽有租稅協定。

劉中惠表示，現行可享受稅收協定待遇的外國企業，必須採「事先備案制」，雖然只需要事先繳交申請資料備案就可適用，未必須審查，但要提出的申請資料不少。

劉中惠說，明年改為「留存備查制」，簡化成只需要繳交一份「非居民納稅人享受協定待遇信息報告表」，填寫納稅人名稱、聯絡方式、享受協定待遇條款名稱等一般資訊，並保存相關資料備查，後續稅務機關若需要再提供即可。

至於需要留存備查的文件，包括稅收居民身分證明文件、合同、董事會或股東協議、支付憑證等證明文件，或是能證明符合享受協定待遇條件的其他資料；享受股息、利息、特許權使用費條款待遇者，還應留存證明「收益所有人」身分證明文件。

KPMG台灣所協理任之恒表示，「35號公告」也減輕中國企業作為扣繳義務人的責任，目前企業必須去核查扣繳企業享受稅收協定待遇的資格，但未來只需要確保填寫資訊的完整性，不用確認真偽。

任之恒提醒，但這不代表企業就可高枕無憂，若稅務機關後續發現資料不足，可要求扣繳義務人限期提供資料並配合調查，還是可能追究扣繳義務人責任。

劉中惠指出，35號公告雖為企業帶來好處，但換個角度想，相關的詳細資料改留存備查，未來企業在扣繳時，變得要更正確去判斷合作的外國企業是否適用稅收協定待遇，以免影響自身費用支出，建議要和主管稅務機關保持有效溝通。（編輯：張良知）1081202