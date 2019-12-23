台嫌強盜案港府拒司法互助 中檢：偵辦不受影響

（中央社記者蘇木春台中23日電）台灣籍林姓男子涉嫌在香港犯下強盜名錶案，法務部請求港方司法互助遭拒。台中地檢署今天表示，請求互助為常例，案件會依既定偵查步驟偵辦，不受任何影響。

林姓男子涉嫌在香港尖沙咀犯下強盜名錶案後逃回台灣，被台中地檢署聲請羈押獲准。中檢為取得林男在港犯案事證，也請港府協助被害人來台取回犯罪贓物，並透過法務部經由大陸委員會，向港方提起司法互助請求。

港府昨天晚間指出，台灣明知香港沒有法律允許港台司法協助和移交逃犯，仍不斷以不負責任的言論詆毀香港，對此表示反對及反感。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，中檢偵辦林嫌在香港等地強盜等案件，經指揮刑事局中部打擊犯罪中心於今年11月11日搜索相關處所3處，訊問相關證人3人並拘提林嫌到案，扣得被告不法犯罪所得現金新台幣270餘萬元及勞力士手錶等證物，訊後林男因涉犯加重強盜罪嫌疑重大，且有逃亡及滅證之虞，聲押獲准。

檢方指出，林嫌羈押期間，檢察官持續依偵查計畫展開境外蒐證，其中包括於12日經法務部國際及兩岸法律司，向香港特區政府請求司法互助，請求是依照香港澳門關係條例及國際刑事司法互助法依法提出，也是台灣偵查機關辦理涉外案件調查取證的常例，從不以受請求方與台灣簽有司法互助協定或協議為前提。

檢方表示，各國與台灣歷來的司法合作，均不以簽有司法互助協議自限，雙邊無協議協定而成功完成境外取證的案例相當多，香港政府有相關臆測及指摘，顯有重大誤解。

至於報載香港保安局21日聲稱，隨時接受林嫌到香港自首或投案，中檢認為不具任何可行性，林嫌為台灣人，所犯案件為中華民國刑法適用，目前正在羈押偵查中，為台中地檢署職責所在，案件會依既定偵查步驟偵辦，不受任何影響。（編輯：唐聲揚）1081223