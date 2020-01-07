面對不明肺炎 武漢與香港處理方式截然不同

中國武漢爆發不明原因肺炎，美媒直指，香港已對此高度戒備，反觀武漢當地官方仍未對此展開防疫宣傳。左圖為武漢市漢口車站近日一景，右圖為香港2003年SARS在港爆發時，醫療當局測試預防措施。（左圖中新社檔案照片，右圖香港政府提供）

（中央社台北7日電）中國武漢爆發不明原因肺炎，患者已至少有59人。美媒直指，距武漢1000公里外的香港由於出現與武漢有關的病例，港府已對此高度戒備並採取措施；反觀武漢，當地官方仍未對此展開防疫宣傳。

自由亞洲電台報導，武漢居民艾麗6日受訪時表示，當地民眾雖在網路上看到了相關新聞，但卻沒聽到更多訊息。而武漢當地政府既未對這次肺炎疫情進行任何防疫宣傳，也沒有要求市民加強防範。

當被問到官方有沒有諸如「出門要戴口罩」等防範措施時，艾麗表示「沒有」。她還說，「我們都沒有什麼很恐慌的想法」。

另一名武漢居民劉先生則指出，他就讀小學的孩子已有同班同學被發現不明原因肺炎，目前正住院治療，只是「不知道是不是非典（嚴重急性呼及道症候群，SARS）」，但學校仍然正常上課。

劉先生表示，他現在盡量告訴家裡人「能不出門就不出門」。

港媒日前報導，武漢不明原因肺炎爆發後，患者被集中在當地的金銀潭醫院隔離治療，但院方並未提供疫情資訊及遠離隔離樓層的告示，卻也不讓家屬及外人探視。這些作法，被外界戲稱為「防人不防疫」。

報導指出，相形之下，香港方面自從一名武漢返港的中文大學女學生出現發燒症狀，並於4日就診隔離後，香港衛生署衛生防護中心同一天即啟動應變計劃，將應變級別從「戒備」提升至「嚴重」，並將武漢不明原因肺炎定性為「對公共衛生有重要性的新型傳染病」。

儘管這名中大女學生隨後被證明感染的並非不明肺炎，但中大仍使用消毒液和漂白水清潔學生宿舍，加強防疫措施。

有中國民眾向自由亞洲電台表示，同是一種病，香港和武漢兩地政府有著不一樣態度的處理方式。香港就「做得比較到位」，預防的措施也做得很好。但中國國內的預防措施做得不好，訊息不公開，會導致很多人相互傳染。（編輯：邱國強/沈朋達）1090107