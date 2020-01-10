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武漢不明肺炎 中國專家：患者病情多可控制

最新更新：2020/01/10 21:29

（中央社台北10日電）武漢不明肺炎迄今累積至少59例，醫療救治組專家表示，患者主要臨床表現多有發熱、乏力、咳嗽、少痰，部分患者隨著病情進展出現呼吸困難等症狀。經治療，患者的病情多可得到控制。

根據先前報導，武漢不明原因肺炎初步判定為新型冠狀病毒。央視新聞專訪醫療救治組專家、湖北省人民醫院呼吸科教授胡克，在談及患者主要臨床表現時，胡克作上述表示。

胡克說，不明原因的病毒性肺炎患者的主要臨床表現多有發熱、乏力、咳嗽、少痰，部分患者隨著病情進展出現呼吸困難等症狀。實驗室檢查表現為發病早期白血球總數正常或降低，淋巴細胞計數下降，部分患者出現肝酶和肌酶水平升高；胸部影像學檢查顯示雙肺多發毛玻璃樣滲出影等。

報導指出，透過對已收集到的不明原因病毒性肺炎診斷患者資料進行分析，發現患者表現為以肺炎為主的急性嚴重呼吸系統綜合症。

在疾病早期，90%以上出現發熱，約80%有乾咳，超過20%存在胸悶，20%左右有氣喘，約15%表現為呼吸困難；約80%病例的白血球總數正常或降低，所有病例均有胸部影像學肺炎表現。

胡克表示，大多數患者的病情都屬於輕到中度。經治療，患者的病情多可得到控制，最初入院的患者中已有部分治癒出院。目前其他在院的患者，大多數病情穩定。（編輯：陳家倫/林克倫）1090110

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