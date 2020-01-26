武漢肺炎延燒 中國56死1975例確診

中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）已造成56人死亡，分別為湖北省52死、黑龍江省、河北省、上海市、河南省各有1死。圖為蘇省連雲港市民眾戴著口罩出行，防範新型冠狀病毒肺炎。（中新社提供）

（中央社台北26日電）中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）已造成56人死亡。官方通報，25日共有30個省（區、市）累計報告確診病例1975例，上海及河南出現第一例死亡。

中國國家衛生健康委員會官網公布，2020年1月25日0至24時，29個省（區、市）報告新增確診病例688例，新增重症病例87例，新增死亡病例15例（湖北省13例、上海市1例、河南省1例），新增治癒出院病例11例，新增疑似病例1309例。

而截至1月25日24時，中國國家衛生健康委員會收到30個省（區、市）累計報告確診病例1975例，現有重症病例324例，疑似病例2684例。累計死亡病例56例，分別為湖北省52死、黑龍江省、河北省、上海市、河南省各有1死。

目前累計追蹤到密切接觸者23431人，25日當日解除醫學觀察325人，現有2萬1556人正在接受醫學觀察。

境外方面，香港確診5例，澳門2例。台灣有3例，泰國4例（2例已治癒），日本2例（1例已治癒），韓國2例，美國2例，越南2例，新加坡3例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳洲1例。

此外，新華社報導，北京市疾病預防控制中心26日凌晨公布，北京3名男性醫務人員確診感染新型冠狀病毒，正接受隔離治療，密切接觸者也已納入隔離醫學觀察。（編輯：翟思嘉）1090126