湖北徵用賓館 改造發燒集中隔離點

（中央社台北3日電）為解決武漢肺炎患者隔離問題，湖北省衛健委網站今天公告，要求各市、州、縣即日起徵用位置相對獨立、對周邊環境影響小、具水、電氣和清潔排污保障條件的賓館等，改造為集中隔離點。

湖北爆發新型冠狀病毒肺炎以來，當地醫療資源嚴重不足，不少患者無法住院接受診治，只能返家自我隔離，期間不時傳出民眾倒斃路旁的事件。綜合外電報導，這類未經醫治的疑似病例恐達上萬至10餘萬不等。

為了擴充當地醫療資源，當局下令在武漢緊急興建火神山、雷神山兩處臨時醫院，集中隔離收治確診患者、疑似患者、發熱患者、確診患者的密切接觸者共4類人員。這兩處醫院分別有1000及1300個床位，前者已於今天啟用，後者則預計於4日完工，5日啟用。

但這些措施似乎仍不足應付龐大數量的患者，為此，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部2日印發「關於加強發熱病人、發熱疑似病人及密切接觸者隔離救治和管理的通知」，要求各地徵用賓館改造為集中隔離點。

根據通知，湖北轄下各市、州、縣立即徵用「位置相對獨立、對周邊環境影響小、具備水電氣和清潔排污保障條件的賓館、酒店、招待所」等資源，迅速改造為集中隔離點。

通知指出，集中隔離點分「收治」、「待出院」兩類，前者收治發燒疑似病人、確診陽性病人，後者收治一次檢測轉陰性的待出院病人。

通知同時要求，組建專門轉運隊負責轉運工作，轉運車輛應通風良好，轉運時應區別入院和待出院病人、區別陽性和一次核酸檢測陰性病人，車輛不能混用。

通知指出，各地要規範就診與出院流程，在定點醫院或「收治類」集中隔離點治療的病人，達到臨床出院標準，且首次核酸檢測結果為陰性的，辦理出院手續，由定點醫院或「收治類」集中隔離點聯繫政府專門轉運隊安排車輛轉運至「待出院」類集中隔離點觀察。

通指要求，「待出院」類集中隔離點應按要求安排第二次核酸檢測，結果為陰性者可終止留院觀察。（編輯：繆宗翰）1090203