首批病患移入火神山醫院 陸媒：輕症者先試水溫

（中央社台北4日電）因應新型冠狀病毒肺炎緊急興建的湖北武漢火神山醫院3日啟用後，今天上午移入首批患者50人。陸媒報導，火神山由軍方全面接管，軍地之間交接需要磨合，因此先轉送輕症患者試水溫。

解放軍東部戰區總醫院的檢驗科副主任、火神山醫院檢驗科主任夏欣一表示，目前院方還只能完成一些常規檢測，正在等待醫技樓的最後完工，屆時實驗室就可以做病毒核酸檢測，不需要外送。

火神山醫院2日完工後，隨即移交解放軍軍醫系統，共軍2日宣布從全軍各醫療單位抽組1400名醫護人員，陸續進駐，醫院於3日正式啟用。新華社報導，這項抽調命令是由中共總書記、中共中央軍委主席習近平批准。

北京「人物」雜誌微信公眾號報導，首批轉往火神山醫院的50名患者在上午9時26分入院，分別來自漢口醫院、武昌醫院等3所醫院，轉運任務由武漢市急救中心負責。

報導引述負責轉運的醫護人員表示，這次轉院是軍方與地方間的交接，「第一次轉運算是試水，雙方相互磨合、熟悉流程，以防轉運過程中出現一些不可預估的問題。所以先運輕症患者，先輕後重」。

據報導，這50名患者將被安排在醫院最深處的感染七科接受治療。（編輯：繆宗翰/邱國強）1090204