誤診武漢肺炎患者 天津一醫院封院973人隔離

（中央社台北7日電）陸媒報導，因為誤診一名武漢肺炎住院患者導致院內面臨交叉感染危機，中國天津市武清區人民醫院4日凌晨緊急封院，總計有973人因此遭到隔離。

天津在地媒體「津雲APP」報導，2月1日上午10時32分，一名患者因發燒、咳嗽一週，由北辰區搭車到達武清區人民醫院發熱門診就診。

武清區通報顯示，患者就診過程中，接診醫生多次詢問流行病學史無異常，胸片檢查及血常規檢查均提示細菌性肺炎，經胸CT（X光斷層掃描）檢查後，綜合判定為普通發燒患者，在呼吸內科住院治療。

3日晚間，武清區疾控中心對該患者進行了新型冠狀病毒核酸檢測，4日凌晨3時20分結果顯示弱陽性，區疾控中心將標本送至市疾控中心覆核，結果也顯示為弱陽性。

4日，市疾控中心專家到區人民醫院，現場對患者的防控處置措施進行指導，下午再次採樣送至市疾控中心進行核酸檢測，結果為陰性。5日，市疾控中心再次取樣檢測，檢測結果為陽性後，將該患者轉至海河醫院救治，成為天津第70例確診病例。

4日凌晨，武清區防控指揮部接到患者新冠病毒核酸檢測結果顯示弱陽性後，立刻啟動應急處置措施，按照最高標準（確診病例標準），第一時間封鎖了患者所在病區及住院樓；早上7時封控武清區人民醫院。

據報導，經過對人員分類和深入排查，武清區人民醫院梳理需管控隔離人員973人，其中739人轉到集中隔離點進行觀察隔離，234名患者則實行住院隔離治療。

中共武清區委常委吳麗祥在6日記者會承認，這個病例沒有經過專家會診和病例討論；患者住院以後實際上是跟他的哥哥收治在同一個病房，這樣就形成一個交叉感染風險。這種治療方式也暴露出醫院在診治過程中警惕性不強，操作也不規範。

據官方通報，截至7日早上6時，天津累計確診病例81例。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090207