吉林確診1例武漢肺炎 檢測5次都呈陰性

（中央社台北9日電）中國大陸8日通報一起奇特的武漢肺炎確診案例，這名女性1月27日開始發燒，檢測結果為陽性，但之後連續5次檢測結果都呈陰性。目前，這名女性雖然仍在醫院治療，但已達到病癒出院標準。

中國吉林省梅河口市官方微博通報，2月8日，梅河口市增加新型冠狀病毒肺炎確診病例1例，為該市首例外省輸入性病例。

這名病例為女性，1月21日從武漢市乘坐火車先到瀋陽，1月23日到達吉林省梅河口市。1月27日下午，她出現發燒症狀，1月29日經第一次病毒核酸檢測結果呈陽性。

1月30日，吉林省級專家組會診後，確認這名女性為新型冠狀病毒肺炎疑似病例，建議進行第2次病毒核酸檢測。

隔日，這名女性進行第2次核酸檢測，結果竟然變為陰性。由於過去沒出現過短期間由陽性變陰性的例子，當晚醫療人員又對她進行第3次核酸檢測，結果仍為陰性。

之後的第4次、第5次病毒核酸檢測，結果均為陰性。專家建議這名女性入院10天後再做檢測，但第6次結果仍為陰性。

2月7日，省級專家再次遠程會診，專家對這名女性病例「進行認真系統的分析，確認該病例為新型冠狀病毒肺炎確診病例（普通型）」。

目前，這名女性病例經過住院治療，病情非常平穩，已基本達到治癒出院標準。同時，該病例在梅河口市的38名密切接觸者已經全部找到，均採取居家隔離醫學觀察措施。

陸媒新京報報導，北京中日醫院上月出現一個之前經過3次病毒檢測仍呈陰性的確診病例，顯示新型冠狀病毒存有高度的隱匿性。

梅河口市的這名女性確診病例，又刷新北京病例紀錄，顯示目前廣泛採用的病毒核酸檢測，並非都能正確驗出新型冠狀病毒。中國多名身在抗疫第一線的醫師近日呼籲以CT（電腦斷層掃描）影像做為確診方式。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1090209