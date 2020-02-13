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昆山台企復工戰戰兢兢 一天量6次體溫

最新更新：2020/02/13 22:29

（中央社台北13日電）台企集中的中國江蘇省昆山市，包括仁寶、緯創、富士康等工廠陸續局部復工。為避免爆發武漢肺炎群聚感染，當地有廠區的員工吃飯都面向同一方向並彼此隔離、每天量體溫3到6次。

在中共總書記習近平昨天表示「要努力把新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定」後，昆山市政府新聞辦公室微信公眾號「昆山發布」今天刊出4家當地台資企業的復工報導。

昆山仁寶集團到12日產能恢復30%，復工人員1.2萬左右。員工餐廳內，正在就餐的員工整齊面向同一個方向，彼此之間還做了隔離，整座餐廳鴉雀無聲。

仁寶信息技術（昆山）有限公司中國區行政資源管理本部副總經理張永南說，企業員工一旦有一人感染、被隔離，整條產線、甚至整個產區都要停下來，眾多員工有可能都要被隔離，所以必須要求落實防疫細節。

仁寶的廠區和宿舍每天對員工體溫至少監測6次，還設置鞋底消毒區，確保員工進出廠區消毒到位。

至於緯創集團，報導未說明復工人數，但緯創資通華東廠區副總經理黃敦哲說，復工的第一批員工，都是在1月25日江蘇啟動突發公共衛生事件一級響應後，就沒有離開過昆山、且沒有接觸過疫情重點地區人員或該地區旅行經歷的人員。

緯創除了按照規定準備足量的消毒液、口罩、測溫儀等防疫物資，也在最短時間內準備了隔離房。公司並開發一套程式，員工每天填寫自己的行程和健康狀況後，系統會自動告訴員工第2天能不能上班，同時還自動將訊息發送到管理層。

富士康昆山廠區12日第一天復工，員工無論是進入生活區或生產區，都要接受紅外線熱像儀測量體溫。

世碩電子（昆山）有限公司總管理處副總經理潘聰明則表示，除了測量員工體溫，該廠每天還對車間消毒3次，員工宿舍消毒一次，並提供班車專門運送上下班員工，減少員工與外界接觸，降低感染風險。（編輯：張淑伶）1090213

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