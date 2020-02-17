蝗災肆虐南亞迫近中國 網友歪樓熱議吃蝗蟲

（中央社台北17日電）源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何吃蝗蟲，準備起鍋燒油。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度，直逼中國，聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。

根據證券時報報導，中國農業農村部種植業管理司表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力提升，防蝗藥械儲備充足，大面積暴發蝗災的風險很低，正密切追蹤境外蝗災動態，同時加強雲南、西藏等省區的蝗蟲監測。

康樂則指出，目前非洲、阿拉伯國家和印度、巴基斯坦等地發生的蝗災是由沙漠蝗造成，這種蝗蟲在中亞和西亞也可以形成災害，但中國不是沙漠蝗的分佈區，應不會對中國構成嚴重威脅。

而中國網友們則是已經興致勃勃開始討論蝗蟲的吃法。報導指出，有人說「看起來很好吃的樣子，準備起鍋燒油！」，更有人笑稱「據說，在中國，蝗蟲都不敢四隻飛在一起了，因為剛好可以串成一串，炸著吃就更香了」。

也有網友回憶先前遭遇蝗災的經驗說，曾經開車到了災區半空中只剩幾隻零星的蝗蟲飛舞，現場人比蝗蟲還多，大家臉上都掛著收穫滿滿的幸福笑容，「我們這蝗蟲120（人民幣）一斤啊！…這是人民幣在天上飛啊！」

更有網友擔憂，「中國已經被新冠（武漢）肺炎折騰夠了，不能再有蝗災了」，「希望政府拿出辦法事先防範，不要重蹈覆轍（指武漢肺炎疫情）了」，並說中國官方這次（指蝗災）「終於學乖了，曉得事先透風，先讓百姓知道」。

然而，部份網友則質疑非洲蝗災不至於侵襲中國的看法，認為「武漢肺炎殷鑑不遠」、「小心駛得萬年船」、「不能再粉飾太平了」。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）1090217