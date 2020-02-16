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武漢肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

最新更新：2020/02/16 17:16

（中央社台北16日電）武漢肺炎疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度直逼中國，聯合國糧農組織更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。雖有專家指蝗災不至於侵襲中國，但飽受疫情影響的中國民眾仍半信半疑。

隸屬中國科學院的「中國科訊」日前披露這項訊息，並直指巴基斯坦和印度「作為中國鄰邦，其境內的蝗災對中國是否存在威脅，又如何防禦和治理，是現在需要關注的一個問題」。

根據聯合國糧農組織（FAO）資料，這波非洲蝗災根源於2018年夏季在阿拉伯海形成的颶風。在颶風侵襲沿岸國家後導致環境改變，使蝗群於同年秋冬至2019年間逐漸在東非形成，且隔海蔓延到中東，並在2019年下半年逐漸入侵巴基斯坦及印度。

FAO在11日公開發布預警，呼籲全球高度戒備這場蝗災，防止受災國家出現糧食危機。

隸屬中國科學院的「中國科訊」日前披露，巴基斯坦目前正遭到來自非洲及伊朗的蝗蟲同時入侵，創下巴國27年來未見的蝗災。官方已表示，蝗災若再再發展下去，全國將會無糧可收。因此，巴基斯坦已宣布進入緊急狀態。

至於印度，日前有4000億隻蝗蟲侵襲印度拉吉斯坦（Rajasthan）省，導致大量農作物被毀，並有向其他地區蔓延之勢。有印度學者預測，蝗災將使印度糧食減產30%至50%，引發印度官方擔憂。

接受中國科訊採訪但未具名的專家表示，全球飛蝗有7個亞種，中國常見則是東亞飛蝗、亞洲飛蝗和西藏飛蝗，而肆虐印巴兩國的蝗災應屬非洲沙漠蝗或地中海飛蝗。在中國歷史上，非洲蝗蟲曾在雲南造成危害，但沒有形成重大蝗災。

專家說，目前非洲蝗蟲從印度直接進入中國的可能性不大，因為其生存條件在中國並不完全具備，且中國擁有地理上的天然屏障，但不能掉以輕心，要密切關注印巴蝗蟲的遷飛路徑，以及是否有本地蟲源的參與。如果蝗蟲群繼續朝東到達緬甸，就極有可能對中國及東南亞地區造成直接威脅。

另一名專家指出，中國歷史上蝗災頻繁，危害極大。但中共建政後，中國科學家已基本解決了蝗災的危害，幾十年來沒有發生過大的蝗災。

這一消息被中國網路平台及媒體轉載後，引起許多中國民眾關切。其中不少人表達諸如「中國已經被新冠（武漢）肺炎折騰夠了，不能再有蝗災了」，「希望政府拿出辦法事先防範，不要重蹈覆轍（指武漢肺炎疫情）了」的意見。

也有網友表示，中國官方這次（指蝗災）「終於學乖了，曉得事先透風，先讓百姓知道」；然而，部份網友則質疑非洲蝗災不至於侵襲中國的看法，認為「武漢肺炎殷鑑不遠」、「小心駛得萬年船」、「不能再粉飾太平了」。（編輯：邱國強/張淑伶）1090216

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