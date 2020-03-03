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武漢肺炎中國確診累計逾8萬 已2943人死

最新更新：2020/03/03 09:38
武漢肺炎疫情爆發後，中國大陸累計確診達8萬151例，死亡2943例。圖為昆明火車站旅客戴著口罩。（中新社提供）
武漢肺炎疫情爆發後，中國大陸累計確診達8萬151例，死亡2943例。圖為昆明火車站旅客戴著口罩。（中新社提供）

（中央社台北3日電）2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情爆發後，中國大陸累計確診達8萬151例，死亡2943例。2日新增確診125例，死亡病例31例，湖北省以外確診病例1日創下3例新低後，2日再微升至11人。

中國衛生健康委員會上午在官網通報，3月2日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例125例，新增死亡病例31例，全數來自湖北。新增疑似病例129例。

當日新增治癒出院病例2742例，解除醫學觀察的密切接觸者7650人，重症病例減少304例。

自2019年12月疫情爆發至3月2日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例3萬4例，其中重症病例6806例。累計治癒出院病例4萬7204例。

累計死亡病例2943例，累計確診病例8萬151例，現有疑似病例587例。累計追蹤到密切接觸者66萬4899人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬651人。

疫情重災區湖北方面，2日新增確診病例114例，武漢占111例；新增死亡病例31例，武漢占24例；新增治癒出院病例2410例，武漢占1846例。現有確診病例2萬8216例，武漢占2萬4144例，其中重症病例6593例，武漢占6020例。

自疫情爆發至今，湖北省累計死亡病例2834例，武漢占2251例；累計確診病例6萬7217例，武漢占4萬9426例；累計治癒出院病例3萬6167例，武漢占23031例。新增疑似病例64例，現有疑似病例434例。

此外，香港特別行政區累計確診100例，包含出院36例，死亡2例；澳門特別行政區累計確診10例，其中8例已出院。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090303

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