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浙江出現武漢肺炎境外輸入8例 全部來自義大利

最新更新：2020/03/03 19:03

（中央社台北3日電）武漢肺炎從中國向全球擴散後，又反向傳染回中國。浙江省青田縣2日一口氣出現7名新增確診病例，他們與浙江首例境外輸入的王姓女子都是在義大利一家餐館工作，這8人在2月底返回家鄉。

中國湖北省以外的武漢肺炎新增確診病例1日創下3例的新低後，2日又升至11例，其中浙江就占了7例，都是麗水市青田縣的義大利輸入病例。

根據通報，青田縣一名31歲的王姓女患者居住在義大利，早在2月16日就出現咳嗽、頭痛、腹瀉等症狀，但自己服藥治療。26日她從義大利出發經莫斯科轉機，27日飛抵上海浦東機場，28日上午抵達家鄉青田縣，3月1日確診為2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）。

翌日，當地再確診7名新增病例，根據青田縣官方通報，這7人都是上述王姓患者的密切接觸者，在義大利貝加莫（Bergamo）同一家餐館工作，8人一直生活在義大利，沒有湖北武漢的接觸史。

從官方發布的資料來看，這7名新增病例中，有6人都和王姓患者搭乘同一班機回到浙江；另一人則是在2月28日從義大利出發經德國飛到上海，並在29日進入青田。

由於這些人返鄉行程至少途經4個國家、旅程耗時近2天，途中的傳染風險受到關注，更有中國網友質疑上海浦東機場沒有善盡防疫責任。

這些新增病例的背後，反映出有許多浙江人在義大利工作、生活，在疫情蔓延下，對義大利和中國都構成風險。

華夏經緯網2011年曾引述義大利報章報導，指「在義大利的中國人中，10個有9個出生在浙江」，其中，青田這個生活艱辛的山城，有些村莊幾乎全村都移民到了義大利。

截至目前，中國寧夏、北京、廣東、浙江這幾個省市區都陸續通報了境外輸入病例。

中國從輸出病例到輸入病例的風險大增。北京市官方今天下午就表示，依據境外疫情變化調整措施，現在凡是從韓國、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家，經北京口岸入境北京者，不分本外國人，均需隔離觀察14天。（編輯：張淑伶/邱國強）1090303

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