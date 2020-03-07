美憂資訊安全　北京崑崙萬維出售Grindr

（中央社台北7日電）美國之音報導，遊戲公司「北京崑崙萬維科技股份有限公司」6日表示，將以大約6億800萬美元（約合182億新台幣）的價格出售2016年購入的同志交友軟體Grindr。

外電稍早前曾報導，美國外來投資審查委員會（CFIUS）針對中國短影音平台TikTok（抖音）展開國安調查，並要求崑崙萬維出脫Grindr的股份。

美國之音中文網6日報導，由於憂心應用程式開發商透過社群平台搜集個人資訊，尤其當中一些個人數據涉及美國軍人或情報人員，美國政府的審查也因此越來越嚴格。

據報導，崑崙萬維將所持有Grindr的98.59%股份出售給美國公司San Vicente Acquisition LLC。Grindr另外1.41%股份由公司高層管理人員和核心員工持有。

崑崙萬維是中國最大的手遊公司，2016年以9300萬美元購入Grindr 61.53%的股權，2017年又以1.52億美元收購剩餘的38.47%股權。崑崙萬維當時的收購並未提交美國外來投資審查委員會審查。

崑崙萬維對Grindr股權的控制引起美國隱私倡導人士的擔憂。路透社2019年曾經報導，崑崙萬維授權北京一些工程師獲取數百萬美國民眾的個人資訊，其中包括私信和愛滋病狀況等。

陸媒新浪財經說，崑崙萬維出售Grindr是無奈之舉。2019年5月，美國司法部和財政部的代表以及崑崙萬維和Grindr簽署了一份國家安全協議，對Grindr的數據訪問設置了限制，要求Grindr不得向中國境內任何個人或實體等傳輸敏感數據。

協議還要求崑崙萬維在今年6月30日之前出售所持有的100%的股權。這項交易完成後，預計崑崙萬維將獲利人民幣31.64億元（約合新台幣133億元）。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1090307