疫情輕症銳減 中國官方：方艙醫院10日全休艙

（中央社記者林克倫北京8日電）武漢14家方艙醫院到今天下午已有11家休艙，剩餘3家累計在院病患剩100多人。國家衛健委官員表示，將爭取在3月10日左右，把方艙醫院全部休艙，轉為待命狀態。

央視新聞聯播晚間報導，武漢方艙醫院從2月5日起收治首批患者到今、已運行33天，共收治武漢肺炎新型冠狀病毒（COVID-19）輕症患者1萬2000多人；截至今天下午，已經有11家方艙醫院將患者陸續分流到其他定點醫院。

報導引述國家衛生健康委員會醫管中心副主任翟曉輝表示，下一步將把剩餘的方艙，逐步實施分批縮艙和休艙計畫，力爭在3月10日左右把方艙醫院全部休艙。

他指出，現在定點醫院的床位數已經空出了近1萬張，下一步如果隨著疫情變化，患者會先收治到定點醫院，定點醫院如果解決不了，再啟動方艙，「這一次做的是休艙計畫」。

新華社報導，8日下午，位於武漢開發區（漢南區）內的武漢體育中心方艙醫院和沌口方艙醫院，陸續送走61名痊癒出院患者，兩所方艙醫院進入休艙狀態；入駐這兩間醫院的醫護人員，將在駐地待命、隨時接受調度，救援物資和設備原地封存。（編輯：邱國強）1090308