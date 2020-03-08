更多編輯台推薦新聞：
音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

成大李柏錦當選世界醫學生聯盟會長 25年來亞太區第一位
生活

成大李柏錦當選世界醫學生聯盟會長 25年來亞太區第一位

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

疫情輕症銳減 中國官方：方艙醫院10日全休艙

最新更新：2020/03/08 21:02

（中央社記者林克倫北京8日電）武漢14家方艙醫院到今天下午已有11家休艙，剩餘3家累計在院病患剩100多人。國家衛健委官員表示，將爭取在3月10日左右，把方艙醫院全部休艙，轉為待命狀態。

央視新聞聯播晚間報導，武漢方艙醫院從2月5日起收治首批患者到今、已運行33天，共收治武漢肺炎新型冠狀病毒（COVID-19）輕症患者1萬2000多人；截至今天下午，已經有11家方艙醫院將患者陸續分流到其他定點醫院。

報導引述國家衛生健康委員會醫管中心副主任翟曉輝表示，下一步將把剩餘的方艙，逐步實施分批縮艙和休艙計畫，力爭在3月10日左右把方艙醫院全部休艙。

他指出，現在定點醫院的床位數已經空出了近1萬張，下一步如果隨著疫情變化，患者會先收治到定點醫院，定點醫院如果解決不了，再啟動方艙，「這一次做的是休艙計畫」。

新華社報導，8日下午，位於武漢開發區（漢南區）內的武漢體育中心方艙醫院和沌口方艙醫院，陸續送走61名痊癒出院患者，兩所方艙醫院進入休艙狀態；入駐這兩間醫院的醫護人員，將在駐地待命、隨時接受調度，救援物資和設備原地封存。（編輯：邱國強）1090308

延伸閱讀
患者離院後病亡 陸媒：方艙醫院暫停出院認為疫情防控好轉 武漢一方艙醫院率先關閉武漢肺炎疫情蔓延 中國宣傳機器進退失據

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報