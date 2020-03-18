武漢肺炎中國境內新增1確診 疑似病例歸零

（中央社台北18日電）中國官方今天公布，17日新增1例2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）境內確診病例，來自武漢，境外輸入確診12例。而湖北省的新增疑似病例及現有疑似病例都為0例，下一日確診數據可能再低。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，3月17日零至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例13例，新增死亡病例11例，全數為湖北11例，新增疑似病例21例。

新增治癒出院病例922例，解除醫學觀察的密切接觸者1014人，重症病例減少208例。

當日新增報告境外輸入確診病例12例（廣東5例，北京3例，上海3例，四川1例）。截至3月17日24時，累計報告境外輸入確診病例155例。

自2019年底疫情爆發至3月17日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例8萬894例，累計死亡病例3237例，累計治癒出院病例6萬9601例，現有確診病例8056例（其中重症病例2622例），現有疑似病例119例。

累計追蹤到密切接觸者68萬2327人，尚在醫學觀察的密切接觸者9222人。

疫情重災區湖北省17日新增確診病例1例，來自武漢1例。新增死亡病例11例（武漢10例），新增治癒出院病例896例（武漢812例），現有確診病例7795例（武漢7483例），其中重症病例2580例（武漢2514例）。

湖北省累計治癒出院病例5萬6883例（武漢4萬32例），累計死亡病例3122例（武漢2490例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬5例）。新增疑似病例0例，現有疑似病例0例。

此外，香港特別行政區累計確診167例（出院92例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診13例（出院10例）。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090318