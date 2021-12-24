台日執政黨會談 中國使館：已向日方提出交涉

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（中央社台北24日電）針對台日執政黨舉行會談，中國駐日本大使館今晚抨擊這是變相開展官方往來，是對中國的蓄意挑釁。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

據中國駐日本大使館官網晚間發文，駐日使館發言人稱，日本自民黨個別國會議員與台灣民進黨有關人員舉行所謂「外交經濟對話」，實質是變相開展官方往來，嚴重違背國際關係基本準則，嚴重違背中日四個政治文件原則，是對中國主權和內政的蓄意挑釁。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

這名發言人並稱，一段時期以來，包括日本在內少數國家同「台獨」勢力加大勾連，屢屢在「台灣問題」上搞「小動作」，試探觸碰中方紅線，對於當前台海局勢緊張負有不可推卸的責任。中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何否定、挑戰「一個中國」原則的企圖都將以失敗告終。

這名發言人還稱，「台灣問題」事關中方核心利益，事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義。處理不當將給中日關係造成破壞性影響。近期日方涉台消極動向密集突出，一些政客不斷挑釁滋事，已經對中日關係穩定造成嚴重干擾。

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這名發言人最後稱，中方強烈敦促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今在「台灣問題」上所作承諾，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式干涉中國內政，避免兩國關係受到進一步衝擊和損害。

「民進黨‧自民黨 台日2+2會談」上午登場。台方由立委兼民進黨國際事務部主任羅致政、立委邱志偉主談，日方由負責外交部的自民黨會長佐藤正久及經濟產業部會長石川昭正眾議員主談。（編輯：楊昇儒）1101224