廈門聚會案2週年 異議人士仍未獲公開審判

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（中央社台北26日電）2019年12月，多名中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一場討論時政的聚會，之後陸續被捕。今天「廈門聚會案」屆滿2週年，因該案遭逮捕的維權律師至今未得到正式審判結果。

中國維權律師丁家喜是因此案遭逮捕的其中一名律師。德國之聲25日引述他的妻子羅勝春說，如果中共當局這次耶誕節跟元旦不開庭，審判很有可能會無止境地拖下去。

過去，中國常會在西方國家過耶誕節時，秘密開庭審理爭議案件，外界擔心，中共當局這次也可能會在西方假期期間，以秘密開庭的方式對丁家喜與許志永判刑。

羅勝春還指出，目前丁家喜與許志永在看守所內的狀況非常差。

報導說，中國維權律師常瑋平同樣也因參與2019年12月在廈門的聚會，去年10月被中國政府二度逮捕關押，他的妻子陳紫娟雖嘗試為丈夫維權，但在過程中也遇到了許多阻礙。

她表示，目前案件仍回到檢察院的手中，而律師到目前為止都未能成功閱卷。

2019年12月26日，中國公安逮捕了十多名參與廈門一場私人聚會的異議人士，其中，許志永、丁家喜與常瑋平等3人遭中國當局以「顛覆國家政權」逮捕關押，至今仍未正式起訴判刑。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1101226