中日防長視訊 岸信夫指台海和平穩定重要

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（中央社台北27日電）中國國防部長魏鳳和今天和日本防衛大臣岸信夫視訊會談，雙方同意盡早設置海空聯絡機制熱線，管控風險。此外，中方表達對台灣、南海的立場，日方則表示，台海和平穩定對日本安全很重要。

共同社報導，岸信夫今天和魏鳳和召開視訊會議，他在會後舉行記者會表示，雙方同意就東海爭議島嶼緊張情勢設立官方熱線，會中也提到台海和平穩定對日本安全至關重要，日本將密切注意台海局勢。

岸信夫表示，中日國防部門及早設立熱線非常重要，並對中國海警船在日本尖閣諸島（釣漁台列嶼）附近海域的活動表達嚴正關切。

根據中國國防部的微信公眾號，中國國務委員兼國防部長魏鳳和今天是應約和岸信夫通話。他表示，明年是中日「邦交正常化」50週年，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，提升戰略互信，妥處矛盾分歧，實現合作共贏。

他說，在東海和釣魚島問題上，中國將堅定維護領土主權和海洋權益，雙方應著眼兩國關係大局，努力維護東海局勢穩定。

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魏鳳和表示，中日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水準。他還就亞太地區形勢、台灣、南海等議題闡明中國的原則立場。

根據中國國防部發布的內容，岸信夫說，日方願與中方克服疫情影響，加強戰略溝通和危機管控，推進日中海空聯絡機制直通電話建設等方面工作，共同努力構建建設性的、穩定的日中關係。（編輯：張淑伶）1101227