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達美航空指上海防疫規定迫使航班折返 中方否認

2021/12/28 13:31
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（中央社台北28日電）美國達美航空公司27日表示，上海浦東機場實施的防疫消毒措施，導致達美航空從西雅圖起飛的航班途中折返。中國駐美使館今天則透過聲明反駁，指達美航空說法與事實不符。

綜合美國之音、德國之聲等外媒報導，達美航空公司DL287號航班原計劃21日晚間10時59分從西雅圖國際機場起飛，中途在韓國仁川停留，於23日晚間10時10分抵達上海浦東機場，卻由於各種原因延誤，並在起飛後6個多小時後折返西雅圖。

據報導，達美航空公司27日透過電子郵件發布聲明表示，上海浦東機場實施的新規定，需要大幅延長班機在地面停留時間，「這對達美航空公司而言在營運上是不可行的」，班機被迫折返。

中國駐美大使館今天則在官網發布聲明稱，近日有多班自美飛往中國的航班延誤或取消，「達美航空的航班甚至出現航程過半後返航情況，給中國籍乘客帶來巨大損失」，中國駐美使領館已提出嚴正交涉。

聲明又稱達美航空的說法與事實不符，並反指近期「美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消」。

聲明稱，中國駐美使領館正與有關航空公司溝通，積極了解具體技術問題並探討解決方案，避免類似事件再次發生。

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一名台灣航空業者主管日前向中央社表示，上海浦東機場自24日起實施極為嚴格的消毒殺菌措施，上海當地的防疫人員會登機，對每一個座位實施地毯式的消毒。這將使班機在浦東機場的作業時間，從原本的2個小時，最長可能延至7個半小時。

為此，長榮航空從26日至2022年2月3日暫停松山、高雄飛往上海的載客，但返程仍正常載客。華航則宣布，桃園－浦東去程航班自27日起至明年1月底前取消載客，松山－浦東去程航班調整為每週三、六、日，共3班載客。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101228

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