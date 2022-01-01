習近平要求中共全黨忠誠 堅決查處搞政治團伙

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（中央社台北1日電）中共黨刊「求是」雜誌今天在官網刊登總書記習近平於19屆六中全會二次全體會議的談話。他要求全黨必須對黨忠誠，要毫不手軟、堅決查處那些「在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人」。

這篇題為「以史為鑑、開創未來 埋頭苦幹、勇毅前行」的文章，為習近平2021年11月11日在中共19屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）第2次全體會議上的談話。

習近平在會中稱，這次全會提出的「歷史決議」特別強調加強「黨的集中統一領導」的重要性，「就是要求全黨堅定不移向黨中央看齊，在黨的旗幟下團結成『一塊堅硬的鋼鐵』，步調一致向前進。保持黨的團結統一，要求全黨必須做到對黨忠誠」。

他又說，世界上那麼多執政黨，「有幾個敢像我們黨這樣大規模、大力度、堅持不懈反腐敗？有些人吹捧西方多黨輪流執政、『三權鼎立』那一套，不相信我們黨能夠刀刃向內、自剜腐肉。中國共產黨勇於自我革命的實踐給了他們響亮有力的回答」。

習近平並稱，從最近連續查處的大案、要案看，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭必須一刻也不放鬆抓、持之以恆抓。

他並強調，不論什麼問題，不論誰出問題，該出手時就出手，對腐敗問題尤其要堅決查處，「特別是對那些攫取國家和人民利益、侵蝕黨的執政根基、動搖社會主義國家政權的人，對那些在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人，要毫不手軟、堅決查處」。

習近平在會中還說，中共在「新征程」上面臨的風險考驗只會越來越複雜，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪。面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現「第二個百年」奮鬥目標全過程。

他並稱，「善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也」，唯有主動迎戰、堅決鬥爭才有生路出路，才能贏得尊嚴、求得發展，「逃避退縮、妥協退讓只會招致失敗和屈辱，只能是死路一條」。

習近平最後稱，在建黨百年之際，要居安思危，時刻警惕中共會不會變得老態龍鍾、疾病纏身。「對自身存在的問題不能反應遲鈍，處理動作慢騰騰、軟綿綿，最終人亡政息」。（編輯：繆宗翰）1110101