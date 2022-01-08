落馬第二虎 陸中國人壽董事長王濱被查

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（中央社台北8日電）中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會官網今天通報，繼西藏自治區政府副主席張永澤接受中央紀委國家監委審查調查；中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱也接受調查中。

中共中紀委暨國家監委官網8日下午3時發布以「開年打兩虎：保持對腐敗的壓倒性力量常在」為題的通報，作以上表示。

澎湃新聞報導，這是1月8日落馬的「第二虎」，稍早張永澤已被通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據報導，王濱在1958年出生，畢業於南開大學，博士研究生學歷，經濟學博士學位、研究員，曾任中國太平保險集團董事長、黨委書記，交通銀行執行董事、副行長、黨委委員等職，2018年8月起擔任中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長。

報導指出，中國人壽保險（集團）公司屬國家大型金融保險企業，集團公司領導班子於2012年3月列為中央管理。

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公開資料顯示，中國人壽保險股份有限公司總部設於北京，註冊資本額為人民幣282.65億元，前身為中國人民保險公司，在1949年10月經批准組建，1996年分設中保人壽保險有限公司，1999年更名為中國人壽保險公司。

2003年，經中國國務院和當時的保險監督管理委員會批准，原中國人壽保險公司進行重組改制，變更為中國人壽保險（集團）公司，並獨家發起設立中國人壽保險股份有限公司。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110108