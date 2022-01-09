廣東出手救房地產市場 促國企併購風險項目

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（中央社記者吳柏緯上海9日電）為穩定市場，中國央行日前鼓勵體質優良的國企、民企，併購風險企業的優質項目，藉此化解市場風險。房企大省廣東近日率先邀集多家房企開會，為併購計畫「牽線搭橋」。

中國人民銀行（央行）和銀保監會，於去年12月底聯合發布「關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知」，鼓勵大型民營企業、央企和國企併購風險和經營困難的房地產開發商手裡的優質項目。這項舉措被解讀為「以市場化方式處理風險的有力措施」。

根據財聯社報導，被外界視為房地產大省的廣東省，近日率先響應政策，邀集多家國企和民企開會，研議由這些企業出面併購風險房企的可能性。

據報導，與會的房地產開發商包含中國奧園、富力地產、保利地產、中海地產、五礦地產、越秀地產、珠江實業集團。

報導引述據知情人士透露，會議中介紹了部分具風險房地產開發商的經營情況及項目，這次會議相當於廣東省政府為幾家國企、央企與民企收購或併購風險企業的計畫「牽線搭橋」。

報導分析，在中央政策、地方落實的背景之下，今年中國的房地產市場可能面臨「併購大年」。

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於此同時，報導也提到，上週開始，中國的銀行已陸續告知一些「優質」的大型房地產開發商，如果計畫對風險企業的項目實施承債式收購（併購方以承擔被併購方全部債務或者部分債務為條件，獲得實際控制權），相關的併購貸款不計入「三條紅線」相關指標。

三道紅線是中國監管部門對房地產業劃出的三道指標，分別是「扣除預收款後的資產負債率大於70%」、「淨負債率大於100%」、「現金短債比小於1」，一旦超過就踩到「紅線」，未超過則視為達標。三個標準都達標者，稱為綠檔，兩項達標為黃檔、一項達標為橙檔，均未達標則是紅檔。（編輯：翟思嘉）1110109