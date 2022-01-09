天津首現中國Omicron疫情 全員檢測防病毒進京

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（中央社台北9日電）中國天津市8日新增2例COVID-19本土病例，今天證實為Omicron變異株，另檢出已有18例陽性感染者，是中國首波Omicron疫情。天津9日起展開全員核酸檢測，官方表示要為北京築好「護城河」。

澎湃新聞報導，8日深夜，天津市疾病預防控制中心完成天津市新增2例COVID-19本土病例病毒全基因組測序。經分析比對，並經中國疾控中心確認，2例本土病例均屬於Omicron變異株，屬於同一傳播鏈，與天津市已發現的境外輸入病例Omicron變異株序列均不能確認為同一傳播鏈。

天津市疾控中心副主任張穎8日晚間在疫情防控工作新聞發布會上說，這2個確診的病例沒有天津以外旅居史，一人為兒童，一人是成人。

根據津雲微信公眾號，天津市委書記李鴻忠9日淩晨1時許在視訊會議上通報疫情情況，強調要抓緊展開全員核酸篩查，採取迅速果斷措施，全力阻斷疫情傳播管道，「堅決築牢首都疫情防控『護城河』」。

會議指出，此次疫情是Omicron病毒變異株，呈現出傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強的特點。針對嚴峻複雜的疫情形勢，市委、市政府和市防控指揮部決定在全市範圍內展開全員核酸篩查。

根據第7次人口普查數據，天津有約1386萬人口，與北京相鄰，而北京即將在2月舉行冬季奧運會。（編輯：張淑伶）1110109