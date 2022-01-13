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中國：2021年實際使用外資年增14.9% 創歷史新高

2022/1/13 17:06
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（中央社台北13日電）中國商務部今天說，中國2021年實際使用外資金額人民幣1兆1493.6億元（約新台幣5兆元），年增14.9%，引資規模再創歷史新高。

據中國商務部官網，中國商務部13日召開例行新聞發布會，商務部發言人束玨婷在會中報告2021年中國使用外資情況時，作以上表示。

她說，中國2021年利用外資呈現以下特點：

一、吸收外資實現兩位數增長。2021年，中國實際使用外資金額人民幣1兆1493.6億元，比2020年增長14.9%（不含銀行、證券、保險領域），引資規模再創歷史新高。

二、高技術產業和服務業引資增長較快。高技術產業實際使用外資年增17.1%，其中高技術製造業增長10.7%，高技術服務業增長19.2%。服務業實際使用外資金額9064.9億元，年增16.7%。

三、「一帶一路」沿線國家和東南亞國協投資增長較快，實際投資比2020年分別增長29.4%和29%（含透過自由港投資數據），高於全國引資增速。

四、東中西部引資全面增長，比2020年分別增長14.6%、20.5%和14.2%。（編輯：楊昇儒）1110113

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