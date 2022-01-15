中國增104例本土確診 河南52例天津39例

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（中央社台北15日電）中國14日共新增104例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，其中河南有52例，天津則有39例。

中國國家衛生健康委員會官網今天公布，中國31個省（自治區、直轄市）14日共報告新增165例確診病例，其中104例本土確診，分別是河南52例（安陽37例、許昌12例、鄭州3例）、天津39例（津南37例、西青2例）、廣東8例（珠海6例、深圳2例）、陝西4例都在西安、浙江1例在杭州；另有境外移入61例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增25例，其中本土病例2例分別在廣東廣州和珠海；當天轉確診6例，解除醫學觀察24例，還在醫學觀察的無症狀感染者有743人。

截至14日，中國大陸現有3451例確診，累計治癒出院9萬6658例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4645例，現有疑似病例9例。累計追蹤到的密切接觸者有147萬4381人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬1609人。

港澳累計確診部分，香港特別行政區共1萬2854例，其中1萬2339例出院、213人病亡；澳門特區79例，其中77例已出院。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110115