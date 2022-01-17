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中國新增163例本土確診 天津占80例

2022/1/17 10:14
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（中央社台北17日電）中國官方今天通報，新增163例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中近期疫情焦點的天津市大增80例；當地這波疫情目前已累計近300人確診。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例223例，其中本土163例，分別是：天津80例、河南68例、廣東9例、陜西5例、廣西1例。15日出現1例本土病例的北京市則未新增確診。

另有境外移入60例，涉及11省市，其中上海市35例、北京市1例。

隨著北京冬季奧運會即將於2月4日揭幕，與北京鄰近的天津市近期爆發的本土疫情備受關注，據陸媒澎湃新聞今天報導，本月8至16日，當地累計報告294例本土確診。

截至16日24時，中國大陸現有確診3494例，累計治癒出院9萬6957例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5087例，現有疑似病例8例。累計追蹤到密切接觸者148萬3318人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬6362人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2864例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，其中77例出院。（編輯：周慧盈）1110117

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