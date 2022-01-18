江西高官肖毅遭訴 涉為虛擬幣企業提供審判協助

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（中央社台北18日電）日前被指支持虛擬貨幣「挖礦」的中國江西落馬高官肖毅，近日被杭州人民檢察院提起公訴，指控他違反國家規定，為虛擬幣企業提供案件審判、資金和電力，以及財政補貼等幫助。

前江西省政協副主席肖毅於2021年5月被查，11月中共中央紀律委員會在將他「雙開」（開除公職和中共黨籍）的公告中，罕見提及他涉及「挖礦」，是首名因此被查的省部級官員。

杭州市人民檢察院近日就肖毅涉收賄、濫用職權的案件，向杭州市中級人民法院提起公訴，追究他受賄罪、濫用職權罪的刑責。

公告指肖毅在擔任撫州市委書記期間，明知「撫州市創世紀科技有限公司」等企業從事虛擬幣計算生產，涉生產相關設備、銷售和虛擬貨幣交易，仍違反國家規定，在財政補貼、案件審判、資金支持和電力保障方面違規提供協助。

此前中紀委的公告並未披露詳細案情，但港媒星島日報曾報導，案件和2017年撫州高新區、創世紀科技和德國區塊鏈技術企業GM基金會的3方協議有關，這項合作原預計投入16.9億美元（約新台幣470億元），在撫州安裝50萬台伺服器。

但之後合作出現糾紛，德企訴訟屢戰屢敗，最終透過外交管道反映上報，才促使中紀委徹查。

中國曾是全球虛擬幣「挖礦」活動的重鎮，但官方於2021年初開始整頓「挖礦」，對礦場斷電，之後再宣告虛擬貨幣違法，令比特幣等虛擬幣值一度暴跌，也促使中國的「礦場」逃往海外。（編輯：沈朋達/陳沛冰）1110114