北京冬奧將臨 張藝謀：開幕式簡約且精彩

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（中央社台北21日電）北京冬奧將於2月4日舉行，開、閉幕式總導演張藝謀表示，開幕式預計不超過100分鐘，「簡約且精彩」。

張藝謀20日接受中國中央電視台專訪時作以上表示。

張藝謀在專訪中提到，北京鳥巢（北京國家體育場）有超大空間、超大舞台，若可使用人數較多的演員，創作難度就會較小；不過因為疫情關係，演員控制在不到3千人，講求簡約，仍要力求視覺上的飽滿。

張藝謀指出，會將表演融入到儀式中，將表演變成儀式的一部分，時程上也會比較緊湊，「簡約且精彩」。內容會帶點空靈、浪漫，還有現代與科技。開幕式會傳達「我們」一起向未來的理念，讓人感受到每一個腳步不只是你的、我的、他的，而是「我們的」。

澎拜新聞報導，北京冬奧組織委員會今天舉行記者會表示，北京冬奧火炬手約1200名，帕運會火炬手約600名。火炬手人選是由國際奧委會、國際帕委會、北京冬奧組委會、中國奧委會、中國帕委會賽區所在省市和各贊助企業等主體選拔產生。

報導表示，火炬手來自各行各業，大多是在其專業領域獲得傑出成績或有突出貢獻者，具有相當的代表性和先進性，年齡最大為86歲、最小14歲，獲得省部級以上榮譽比率53%，生產和工作一線代表占57%，另有來自20多個國家和地區的國際人士。

北京冬奧火炬傳遞將於2月2日至4日期間在北京、延慶、張家口三個賽區進行，包括11個閉環外的封閉傳遞區域和1個閉環內的獨立傳遞區域。其中北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。

北京冬季帕運會火炬接力分為城市火種採集、火種匯集和火炬傳遞三部分，城市火種採集環節將於3月2日完成，共採集9處城市火種。

城市火種採集完成後，將在天壇公園舉行火種匯集儀式，匯集成本屆帕運會官方火種，再進行火炬傳遞。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110121