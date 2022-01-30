港媒：陳小江任統戰常務副部長 料介入港澳事務

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（中央社台北30日電）香港星島日報今天披露，中共中央統戰部副部長、國家民族事務委員會主任陳小江接替66歲的張裔炯，升任統戰部常務副部長，主持統戰部日常工作，預料將介入港澳事務。

星島日報引述消息，作了上述報導。陳小江此前長期任職水利、紀檢系統，一年前出掌國家民委，才開始參與統戰事務。

消息透露，中共中央政治局24日的會議正式拍板陳小江升任統戰部常務副部長。央視新聞聯播的畫面顯示，中 共總書記習近平昨天與黨外人士共迎新春時，張裔炯未出席活動，陳小江與統戰部副部長、國務院僑辦主任潘岳並肩而坐，座位在潘岳之上。潘岳先前在統戰部副部長的排名在陳小江之前。

中央統戰部部長目前由中共中央書記處書記尤權兼任。

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據指出，59歲的陳小江曾任中國水利報社社長、水利部辦公廳主任，2015年官場軌跡出現轉折，調任中央紀委宣傳部部長，晉升為副部級官員，翌年「空降」遼寧任省紀委書記，處理轟動一時的「遼寧賄選案」，2017年出任中央紀委副書記、監察部副部長，晉升為正部級。

2020年下半年，內蒙古強推國家統編教材引發大規模騷亂，陳小江當年底接替巴特爾出任中央統戰部副部長、國家民委主任，一年後升任統戰部常務副部長，權力大增。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110130