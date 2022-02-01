中國除夕增本土染疫28例 杭州13例北京3例

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（中央社台北1日電）中國國家衛健委今天通報，1月31日中國全境新增COVID-19確診病例66例，其中本土病例27例；另有無症狀感染者31例，其中本土1例。總計28例本土染疫者中，浙江杭州即占13例，北京為3例。

綜合中國媒體報導，在上述27例本土確診病例中，13例為浙江省通報，且全數集中在杭州市；天津市7例，其中河北區4例、紅橋區2例、津南區1例；河北省4例，均在衡水市；北京市2例，其中朝陽區1例、豐台區1例；廣東省深圳市1例。

至於上述1名本土無症狀感染者，則出現在北京市豐台區。

臨近農曆春節，杭州成為中國新一波本土疫情的焦點地區。根據官方通報，自1月26日至31日午夜12時，杭州這波本土疫情累計已有96例確診。但浙江省衛健委副主任孫黎明聲稱，杭州29日以來的新增病例全數來自集中隔離點，提示「社會面傳播風險」已基本得到控制。

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但基於疫情及防堵病毒目境外輸入，浙江省官方日前發布文件，浙江境內的進口水果均須進行測酸檢測，並進行預防性消毒，取得檢驗檢疫證明、核酸檢測證明、消毒證明的「三證」，並通過「浙食鏈」掃碼，才可上市。

浙江省官方還規定，若是在外省取得「三證」的進口水果運往浙江，仍要由浙江省20個專業核酸檢測站進行一次檢測，確保檢測到位才能放行。（編輯：邱國強）1110201