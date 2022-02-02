監管之外 看見中國電競走出去

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（中央社台北2日電）中國官方在2021年加強對電玩領域監管，官媒甚至點名騰訊的知名手遊「王者榮耀」，指網路遊戲是「精神鴉片」。但在監管背後，中國電競國際版早已走向海外市場。

官媒新華社旗下經濟參考報去年8月曾發表題為「『精神鴉片』竟長成數千億產業」的文章，將網路遊戲比作新型「毒品」，並指「王者榮耀」是最受學生歡迎的網路遊戲。

早在2017年，人民日報、央視、新華社等官媒也曾集體批評過網路遊戲，認為「王者榮耀」帶壞小學生。

不過，在監管的另一面，中國電競也正走向國際化。

據澎湃新聞，王者榮耀KPL（中國大陸）賽區去年第一次派出戰隊參加傳說對決國際錦標賽（Arena of Valor International Championship），被視為中國電競隊伍「走出去」的一項例證。

事實上，傳說對決即為王者榮耀的國際版。據報導，傳說對決在日韓、東南亞、北美和歐洲等全球173個國家和地區落地，現已擁有超過2億註冊用戶，在亞洲部分以手機為主要電競平台的國家和地區，是最受歡迎的行動電競之一。

報導形容，在中國電競領域，王者榮耀從產品到賽事都扮演電競「出海」的打頭陣角色，在產品內容逐步走向全球化的同時，其賽事也緊隨其後。

報導也提到，2022杭州亞運會首次把電競列為正式比賽項目，其中王者榮耀亞運版本在列，一定程度上，這也是王者榮耀走向國際化的一個強有力註腳。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1110202