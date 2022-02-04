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中國增12例本土確診 北京有1宗

2022/2/4 10:04
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（中央社台北4日電）中國3日共新增29例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例12例，以廣東通報5例最多。冬奧即將登場的北京，當天通報1例本土確診。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共通報新增29例COVID-19確診病例。12例本土病例，分別是廣東的5例（ 深圳4例、惠州1例），天津4例（均在河北區），浙江2例（均在杭州），和北京1例（在朝陽區）。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增52例，其中唯一一例本土個案出現在廣東雲浮市。當天轉確診2例，當天解除醫學觀察36例，還在醫學觀察的無症狀感染者有869例。

截至3日，中國現有1637例確診，累計治癒出院9萬9961例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬6270例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者有153萬9398人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬2398人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬4013例，其中1萬2880例已經出院，213例死亡。澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：沈朋達）1110204

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