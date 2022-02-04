核酸檢測 成為中國民眾日常

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（中央社記者邱國強北京4日電）面對COVID-19疫情，中國採取嚴厲的「動態清零」政策，使得人們只要前往外地或返家、參加大型活動，或所在地出現疫情，都需核酸檢測，這使核酸檢測幾乎融入了中國民眾的生活。

曾有中國網路寫手形容，中國除了是「人口大國」、「經濟大國」、「軍事大國」外，如今也成為了全球的「核酸檢測大國」。而從許多方面看來，這名寫手的形容，並不誇張。

外界最熟悉的，莫過於某地只要出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例或無症狀感染者，小至社區，中至街道、鄉鎮，大到整個縣、市、區，範圍內的所有人都要在指定時間之前，到指定地點排隊等候做核酸檢測。

這一等，根據中國網友反映，曾經有人排了近5個鐘頭，才排到核酸檢測的。其中，還有人半夜被居民委員會上門通知立刻下樓去核酸檢測，只好乖乖排隊，結果一直排到天亮，才輪到自己檢測，精疲力盡。而全公司因為這場突如其來的核酸檢測，只好宣布放假，因為連老闆也排了一晚上的隊。

這個由政府動員，強迫轄區內所有人接受核酸檢測的做法，即使免費，在其它國家仍是很難想像的事。但在中國，如今卻成為各級政府防疫的標準作業程序（SOP）。而中國民眾不但逐漸習以為常，不少人還覺得十分有必要。

即使檢測完往往精疲力盡，而且排隊檢測時往往疏忽了社交距離的保持，反而增加染疫風險，但大家也見怪不怪。

除了針對所有居民的檢測，更能說明核酸檢測已經融入中國民眾生活的，是各種需要檢酸檢測才能辦成的事。

最明顯的，就是中國許多城市、縣城實施的入境前48小時核酸檢測制。只要民眾前往的目的地規定，必須持有抵達前48小時完成的核酸檢測陰性報告才能入境，就需要到醫療院所及機構接受核酸檢測。而民眾回到自己居住的城市前，往往也需要再做核酸檢測，才能持陰性證明回家。

這樣一來，民眾到外地出差、返鄉、探親訪友、處理急事，就得做2次的核酸檢測：去程前做一次，返程前還要做一次。

此外，在中國參加各種官方活動及會議等大型聚眾活動，或是前往特定的地點參訪，特別是有高層領導人出席的場合，往往必須具備的條件，就是活動舉辦前24小時的核酸檢測陰性報告。所以，只要想參加，就又得不辭勞苦地到醫療院所，找核酸檢測櫃檯報到。

因此，不少中國民眾、特別是城市居民，已經逐漸鍛鍊出「哪裡可做核酸」、「哪裡做核酸便宜」、「哪裡可以隨到隨做不用預約」、「哪裡做核酸人不多」、「哪裡的核酸報告能網上查詢」、「急的時候去哪裡測、不急的時候去哪裡測」的本領。

因應這樣龐大的需求，中國部分城市便規劃出24小時可接受核酸檢測的檢測站，像在北京、上海等地的這種檢測站，往往入夜後依然人潮不斷；同時，一些從事醫事檢測及各類健檢的民營醫療機構，這1年來更大量取得核酸檢測的許可，雖然費用較高，但服務相對較佳及報告產出速度較快，吸引許多急需檢測報告的中國民眾上門。

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因為檢測需求及採樣數量龐大，中國核酸檢測的費用也節節下滑。在2020年上半年，檢測費用約在人民幣150至200元之譜（約新台幣655到874元之間）；到了2020年底及2021年初，最低已經降到40元，平均也僅需80至120元；如今，像是北京一些公立醫院的檢測費用，已經降到8元，而民營健檢機構也只要35至40元左右。

COVID-19疫情至今已超過2年，在疫源地的中國，核酸檢測如今已經融入民眾生活，幾乎成為日常，這又是一個中國奇蹟。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1110203