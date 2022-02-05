迪士尼與環球夾擊 中國主題樂園轉型拚生存

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北京環球影城正式營業後，「北環球，南迪士尼」成了中國主題樂園產業的最新樣貌。中國本土的遊樂園則試圖透過調整服務結構、打造品牌，在夾縫中求生。圖為2021年6月，上海迪士尼樂園慶祝開園5週年。（中新社提供）中央社 111年2月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）北京環球影城去年9月盛大開幕，吸引大量遊客，主題樂園熱潮再次被點燃。在國際化的主題樂園挑戰之下，調整服務結構、打造品牌成為中國近3000個本土主題樂園的求生方式。

2021年9月，北京環球影城正式營業，「北（北京）環球，南（上海）迪士尼」的雙雄格局，成了中國主題樂園產業的最新樣貌，也使得「主題樂園」成為中國網路上熱烈討論的關鍵字。

據澎湃新聞報導，中國本土的主題樂園產業約從1989年開始發展，到1998年大型主題遊樂園深圳歡樂谷一期開始營業，象徵中國的遊樂園產業進入規模大、技術高與主題化程度高的時代。

隨後，中國的知名房地產開發商接續擴展事業版圖，遊樂園產業成為集團事業的一環，包含萬達、恆大、保利、世茂等巨頭，都投入主題樂園事業，並在母企業的支持下形成「主題樂園、地產與酒店」三者結合的營運模式。

「投資高、回收慢、風險大」，加上國際品牌來勢洶洶，使得中國將近3000家的本土主題樂園現在備感壓力，如何在國際競爭下吸引遊客、找到出路，成為了共同面對的難題。

報導提到，一部分中國本土的主題樂園業者，開始調整產品結構、旅遊服務，設計更豐富的休閒度假產品並尋求創新發展。此外，打造IP（品牌商標），使主題樂園更多元，藉由差異化，提升競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導提到，例如世茂和國際知名的Hello Kitty、藍色小精靈合作；影視集團華強方特在自家樂園開發「熊出沒」主題專案，雖然效果未達預期，但已能看到中國本土品牌的改變；歡樂谷集團則與線上漫畫平台「快看」簽訂戰略合作協定，同時在園區導入刺激、驚險、鬼屋等元素，藉此展現樂園的差異化。

2020年中國的主題樂園市場規模接近85億美元，而隨著更多國際知名主題樂園進入中國市場，未來7年內的市場成長率約為7%。然而報導提到，面對這個蓬勃發展的市場，中國本土的主題樂園需要更多專業的管理營運人才，而非僅僅只是開發商。（編輯：吳柏緯/楊昇儒/翟思嘉）1110205