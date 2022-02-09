中國恆大集團：2022是關鍵年 保交樓60萬間

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（中央社台北9日電）中國恆大集團創辦人、董事局主席許家印在2022年新年開工動員大會上表示，目標今年保交樓7000萬平方公尺、60萬間。他強調，任何時候都不能賤賣資產，期待透過復工復產恢復正常經營。

財聯社今天報導，根據最新一期恆大內刊，恆大集團在2月6日舉行2022年保交樓新年開工動員大會，許家印在會中作以上表示。

綜合財聯社、澎湃新聞等媒體報導。許家印在會上提出2022年目標保交樓7000萬平方公尺（2117.5萬坪）、60萬間，相當於恆大集團所有保交樓項目中有近50%要在今年完成交付。

他說，2022年是恆大走出困境、邁向未來的關鍵年，必須全面開工保交樓、完成目標。這是今年最重要的任務和工作，還要盡力恢復銷售、恢復經營。

許家印坦言，2022年所設立的目標可說是任務艱鉅、困難重重。他在會上指出，公司往年正常經營時候，資金流進出龐大，2019年達人民幣1.3兆元、2020年達1.2萬億元，過去高峰期一年交樓50萬到60萬間。2021年6月公司開始陷入困境，9月開始幾乎沒有資金流入。

他提到，目前恆大集團的預售監管資金有500多億元，基本上能啟動春節後的全面復工；復工後的施工連續性就要靠銷售未回款近800億元、保交樓樓棟中的可售貨值近900億元，這1700億元就是持續保交樓的資金基礎。

對於公司未來可持續發展問題，許家印說，除保交樓範圍外，恆大集團還有5600萬平方公尺的在建未取證未開盤項目、1.6億平方公尺的土地儲備以及150個舊改項目。接下來將做好下一步戰略規劃，形成具體實施措施，讓這些大量資產啟動，恢復開發建設和正常經營。

許家印強調，公司不能靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。

第一財經解讀，外界十分關注的債務重組問題，許家印沒有在這次會議上提及。許家印說出「公司不能靠賤賣資產去還債務」一番話，意味著債權人的期望恐將落空，恆大快速出讓包括恆大物業、恆大汽車股權等資產回籠資金以清償債務等計劃，極有可能不會實現。（編輯：李雅雯/邱國強）1110209