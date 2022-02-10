香港疫情嚴峻 醫療體系面臨龐大壓力

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（中央社記者張謙香港10日電）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情轉趨嚴峻，香港當局今天起禁止家庭之間聚會，宗教場所和理髮店也同時關閉兩週。激增的確診人數，也對醫療體系造成龐大壓力。

1月初起，香港爆發新一波疫情，確診數由最初的數十宗激增至昨天的1161宗，是疫情爆發兩年以來的單日新高。

昨天確診的病例中，許多是農曆新年間家庭成員互相拜年及聚會所致，因此，行政長官林鄭月娥8日公布，今天起禁止家庭之間的相聚，以減少社區人流。

此外，當局把宗教場所及理髮店納入強制關閉場所名單中，自今天起關閉兩週，而此前已有美容院和電影院等16種場所被勒令關閉。

由於確診人數大增，港府除了防止病毒在社區傳播外，也要解決醫治確診者的問題。

相關衛生官員昨天說，隨著確診人數激增，公立醫院正面對龐大壓力，病房使用率已達9成，急診室更是「嚴重超負荷」。

醫院管理局呼籲症狀輕微的確診者不要湧往公立醫院急診室，可以居家隔離，或求助家庭醫生。

當局已把竹篙灣隔離中心部分地方改為接納輕症確診者，這個中心原先只接受尚未確診的密切接觸者。

為了切斷病毒傳播鏈，港府已加強檢疫，一旦有人被確診或相關部門在生活污水中找到病毒，涉及大樓或場所都要圍封檢疫。

也因此，近週來，每天有數十幢大樓或場所遭當局圍封檢疫，但這也令當局面對人手和資源壓力，而民眾往往要排隊兩三個小時才能檢疫，坊間怨聲不少。

中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今早向媒體說，本地昨天有超過千人染疫，這只是反映7天前即年初三的感染情況，屬預期之內。

他說，以傳播率1傳1.8人及每一代傳播需時2.5日計算，預計未來7天確診案還會上升，有可能上升至每天2000至5000宗。

除了以上抗疫措施，當局也一直鼓勵市民接種疫苗；目前市民的首針接種率已超過8成，當局則期待超過9成，達到群體免疫水平。

截至昨天，本地累計確診個案1萬5623宗。（編輯：沈朋達）1110210