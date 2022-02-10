香港再添986例確診 政府專家建議封城

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（中央社記者張謙香港10日電）香港今天新增986例COVID-19確診病例，其中本土占985例，疫情持續嚴峻。另外，還新增一採陽性約800例。政府專家顧問梁卓偉建議當局封城，直至疫情「清零」。

綜合港媒報導，香港衛生官員公布今天新增986例確診病例，除了1例是境外移入，其餘都是本土確診，大部分是Omicron病毒變異株。醫院管理局指出，近期有23名醫護人員和職員染疫。

今天還新增1例COVID-19死亡病例。

食物及衞生局副局長徐德義在記者會上說，目前疫情非常嚴峻，個案由農曆年初一的129例，急升至昨天的1161例，升幅近10倍，需要用非常手段阻截病毒傳播。

香港疫情急轉直下產生不少亂象，多個地區的檢測中心大排長龍。徐德義表示，目前檢測需求大，要市民輪候長時間才能檢測不理想，向受影響市民致歉。政府正檢視安排，包括今明2天在不同檢測站放置10部派籌機。

身兼香港大學醫學院院長的政府專家梁卓偉，今天建議政府積極考慮「封城」。

梁卓偉表示，推算如果維持現在的社交距離措施，只能將傳播率降至1傳1.5人，遏止疫情幅度達77%，預計下月中至下月底有病徵病例會有1.1萬例，到6月中累計超過950人死亡。

他說，參照中國大陸經驗，若本港採取全市封城，遏止疫情傳播幅度能有85%，到6月中的死亡人數可以減至115人，公立醫院服務不會淪陷，且必須採取封城至「清零」，避免疫情死灰復燃。

疫情嚴峻下，香港專家對疫情防控有不同建議。香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢近日發文表示，圍堵政策已不適合，清零近乎不切實際，建議政府盡快制訂嚴謹的「疫苗氣泡」方案，重開處所，鼓勵市民接種疫苗。

北京官媒新華社和人民日報近日先後刊文，強調香港應堅持「動態清零」。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110210